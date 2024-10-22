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إقتصاد

تراجع أسواق الأسهم في الخليج مع ضغوط أرباح الشركات وتوقعات صندوق النقد

Lebanon 24
22-10-2024 | 12:45
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أغلقت أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض، الثلاثاء، مع استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتراجع معنويات المستثمرين رغم إعلان بعض الشركات والبنوك عن أرباحها في الربع الثالث.

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ووصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل الثلاثاء لعقد اجتماعات مع زعماء إسرائيليين في مستهل جولة أوسع في الشرق الأوسط تستهدف إحياء محادثات وقف إطلاق النار.

انخفض المؤشر السعودي بنسبة 0.4 بالمئة متأثرا بتراجع سهم شركة "أكوا باور" بنسبة 1.1 بالمئة وسهم شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية 1.8 بالمئة.

كما تراجع سهم البنك الأهلي السعودي 0.1 بالمئة رغم إعلانه ارتفاع صافي أرباحه في الربع الثالث.

وخفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في العام الجاري إلى 1.5 بالمئة متوقعا تسارع النمو إلى 4.6 بالمئة العام المقبل، وذلك في أحدث نسخة من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي أصدره الصندوق اليوم الثلاثاء.

ويتوقع الصندوق ارتفاع أسعار النفط 0.9 بالمئة في 2024 إلى نحو 81 دولارا للبرميل.

وكان الصندوق قال في وقت سابق إن السعودية تحتاج إلى وصول أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل تقريبا لتحقيق التوازن في ميزانيتها.

وتراجع مؤشر دبي 0.2 بالمئة، وفي أبوظبي، انخفض المؤشر 0.3 بالمئة.

وخسر المؤشر القطري 0.3 بالمئة مع تراجع سهم مصرف قطر الإسلامي 1.7 بالمئة.

من جهة أخرى، ارتفع سهم بنك الدوحة 0.8 بالمئة بعد ارتفاع صافي أرباحه في تسعة أشهر.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر على انخفاض 0.1 بالمئة متأثرا بتراجع سهم شركة أبو قير للأسمدة 9.2 بالمئة. (سكاي نيوز) 
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