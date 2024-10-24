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إقتصاد
أسهم "هورايزون روبوتيكس" تحلق
Lebanon 24
24-10-2024
|
03:44
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ارتفعت أسهم "هورايزون روبوتيكس" (Horizon Robotics) في أول تداول لها في بورصة هونغ كونغ اليوم الخميس، مما زاد من حالة التفاؤل بانتعاش عمليات الطرح الأولي للاكتتاب العام في المركز المالي الآسيوي.
قفز سهم الشركة 38% تقريباً فوق سعر الإصدار البالغ 3.99 دولار هونغ كونغ قبل أن تتراجع مكاسبه إلى حوالي 7% في منتصف اليوم. وتزامن ذلك مع تفاقم خسائر أسهم التكنولوجيا في بورصة هونغ كونغ.
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شهد الطرح العام الأولي وفق تقييم 696 مليون دولار أميركي للشركة الصينية للبرمجيات والأجهزة الخاصة بأنظمة القيادة الذاتية طلباً قوياً، حيث جرى تسعير السهم عند الحد الأعلى في النطاق الذي تم تسويقه وجذب مستثمرين مثل شركة "بيلي غيفورد" (Baillie Gifford & Co) وصندوق الثروة السيادية النرويجي. (بلومبرغ)
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