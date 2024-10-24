Advertisement

إقتصاد

أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1%

Lebanon 24
24-10-2024 | 07:15
A-
A+
Doc-P-1267706-638653778390104956.png
Doc-P-1267706-638653778390104956.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة، الخميس، لتعوض بعض خسائر الجلسة السابقة، مع بقاء المتعاملين في حالة توتر قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية جراء الصراع في الشرق الأوسط والتقارير عن استعداد قوات كوريا الشمالية لمساعدة روسيا في أوكرانيا.
Advertisement

وبحلول الساعة 0905 بتوقيت غرينتش صعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.26 دولار أو 1.7 بالمئة إلى 76.22 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.26 دولار أو 1.8 بالمئة مسجلة 72.03 دولار للبرميل.

وزادت أسعار الخام قرابة أربعة بالمئة هذا الأسبوع مما يسهم في تعويض خسائر الأسبوع الماضي التي تجاوزت سبعة بالمئة نتيجة مخاوف بشأن الطلب في الصين وتراجع احتمالات تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط.

وللمرة الأولى قالت الولايات المتحدة، الأربعاء، إنها اطلعت على أدلة تشير إلى أن كوريا الشمالية أرسلت ثلاثة آلاف جندي إلى روسيا من أجل عمليات نشر محتملة في أوكرانيا، في خطوة من الممكن أن تشكل تصعيدا كبيرا في حرب روسيا على جارتها.

وفي الشرق الأوسط أدى تبادل إطلاق نار كثيف بين إسرائيل وحزب الله إلى تفاقم المخاوف إزاء إمدادات النفط، وذكرت وسائل إعلام سورية رسمية أن إسرائيل نفذت ضربات على العاصمة دمشق في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس.

ويأتي التصعيد في حين تضغط واشنطن من أجل السلام بين إسرائيل وبين حزب الله وحركة حماس قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في الخامس من تشرين الثاني والتي قد تغير السياسة الأميركية في الشرق الأوسط وفيما يتعلق بالنفط.

وقال كيلفن وونج كبير المحللين في أواندا "يتقدم ترامب على (كاملا) هاريس بناء على البيانات الحالية من أسواق المراهنات، واقترح ترامب جعل الولايات المتحدة من الموردين الرئيسيين للنفط"، مضيفا أن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار.

وبينما تضع أسواق المراهنات ترامب في المقدمة، تظهر استطلاعات رأي أخرى أن المنافسة متقاربة للغاية حاليا بشكل لا يمكن مع توقع نتيجة الانتخابات. (سكاي نيوز) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
09:33 | 2024-10-24
05:39 | 2024-10-24
03:44 | 2024-10-24
02:22 | 2024-10-24
02:16 | 2024-10-24
00:02 | 2024-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24