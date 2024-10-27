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إقتصاد
مقابل هذا المبلغ الكبير... "بوان" السعودية تستحوذ على "بتروناش"
Lebanon 24
27-10-2024
|
10:57
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أعلنت شركة "بوان" السعودية عن توقيعها اتفاقية تشتري بموجبها كامل حصص ملكية شركة "بتروناش" القابضة المحدودة مقابل 175 مليون دولار "قابلة للتعديل بناء على نتائج الشركة المستقبلية".
وقالت "بوان" في بيان للبورصة السعودية إنها ستدفع مبدئيا 80 مليون دولار للبائع، مقابل نقل ملكية 80 بالمئة من أسهم الشركة إليها "بعد استيفاء الشروط المحددة"، على أن تدفع بعدها 60 مليون دولار بحد أقصى إذا حققت الشركة نتائج مالية محددة على مدى ثلاث سنوات. (سكاي نيوز)
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