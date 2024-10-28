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إقتصاد
السعودية تفتتح جزيرة "سندالة" الفاخرة في مدينة نيوم
Lebanon 24
28-10-2024
|
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أعلنت السعودية، الأحد، افتتاح جزيرة سندالة الفاخرة على البحر الأحمر، وهو أول مشروع يرى النور في مدينة نيوم المستقبلية العملاقة.
وقال الرئيس التنفيذي لنيوم نظمي النصر في بيان، "تعزز سندالة جهود نيوم الداعمة للسياحة الفاخرة في المملكة".
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وأضاف "تعد سندالة أولى وجهات نيوم استقبالا للزوار، ما يشير إلى تسارع الأعمال وتقدم مشاريع نيوم نحو تحقيق رؤيتها العالمية الطموحة".
وتمتد جزيرة سندالة على مساحة 840 ألف متر مربع، وستستقبل حوالى 2400 زائر يوميا بحلول العام 2028، وفقا للبيان.
ويشتهر مشروع نيوم الضخم الذي يقوده ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بمحوره الرئيسي "ذي لاين" (The Line) وهو مبنى ذو واجهتين من المرايا من المقرر أن يمتد على مسافة 170 كيلومترا عبر الصحراء من خليج العقبة.
وعند الكشف عن "ذي لاين" في العام 2022، أعلن الأمير محمد بن سلمان أنه سيستضيف أكثر من مليون نسمة في عام 2030، وتسعة ملايين نسمة في عام 2045.
غير أنّ مطوّري المشروع عدّلوا طموحاتهم إلى 300 ألف نسمة و2.4 كيلومتر من المشروع سيتم الانتهاء من بنائه بحلول نهاية العقد، وفق وكالة بلومبرغ.
ويتم تنفيذ المشروع بالتوازي مع مشاريع كبرى أخرى كجزء من "رؤية 2030" التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد في أكبر دولة مصدّرة للنفط الخام بالعالم.
المصدر: سكاي نيوز
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