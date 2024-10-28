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إقتصاد
3 أسباب وراء التراجع المستمر بأسعار الحديد والأسمنت في مصر
Lebanon 24
28-10-2024
|
03:00
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بعد موجة من الارتفاعات القياسية، عاد الهدوء إلى سوق الحديد والأسمنت في مصر مع استمرار تراجع الأسعار خلال الفترة الماضية. وفي تصريحات أمس، قال رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أحمد الزيني، إن انخفاض أسعار الحديد كان بداية من 7 أكتوبر الحالي بقيمة 2500 جنيه.
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وأوضح، أن هذا الانخفاض في الأسعار يعود إلى عدة أسباب، أهمها انخفاض الأسعار العالمية للخامات، وتوفير الدولار لأصحاب المصانع والشركات لشراء المواد الخام من الخارج، إضافة إلى رغبة المصانع في العمل بكامل طاقتها وتحريك السوق، وأن يكون هناك إقبال من جانب المطورين للبدء في المشروعات خلال الفترة الحالية.
وقال إن تراجع الأسعار تسبب في زيادة الإقبال على شراء الحديد، وأكد أن المصانع الكبيرة للحديد تعمل بالغاز ولم يتم زيادة أسعار الغاز خلال الفترة الأخيرة، بينما مصانع الأسمنت تعمل بالفحم، وهناك بعض القطاعات التي ترفع الأسعار بناءً على ارتفاع أسعار النقل. وأضاف: "ارتفاع أسعار النقل ليس له علاقة أو تأثير كبير في زيادة أسعار المنتجات".
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