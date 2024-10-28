5.5 مليار دولار قيمة مبيعات أسلحة كوريا الشمالية لروسيا

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وصلت دراسة من مؤسسة "فريدريش ناومان" نٌشرت الاثنين، أن إمدادات الأسلحة الكورية الشمالية لروسيا من أجل استخدامها في الحرب الروسية بأوكرانيا بلغت قيمتها نحو 5.5 مليار دولار.وتوقع التقرير الذي يحمل اسم " شريك بوتين" الذي أصدرته المؤسسة الألمانية، التي تعد مقربة من الحزب الديمقراطي الحر، الذي يترأسه وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن قيمة الصادرات الكورية الشمالية يمكن أن ترتفع بواقع مئات الملايين من الدولارات من خلال النشر المحتمل لقواتها في أوكرانيا.ومن أجل الدراسة، قامت أولينا جوسينوفا من جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية في سول بتقييم التقارير الاستخباراتية، وتسريب وثائق وأسعار ذخيرة من اتفاقيات سابقة للأسلحة الكورية الشمالية.وبناء على هذا، قدرت أن قيمة شحنات الأسلحة الكورية الشمالية إلى روسيا منذ فبراير 2022، عندما بدأت روسيا الحرب، تراوحت ما بين1.7 مليار دولار و5.5 مليار دولار.ويشار إلى أن كوريا الشمالية لا تنشر بيانات بشأن صادرات أسلحتها، مما يجعل الحصول على تقدير أكثر دقة أمرا مستحيلا. (سكاي نيوز)