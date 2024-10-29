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إقتصاد

لأول مرة منذ وقت طويل.. ارتفاع كبير في قيمة البيتكوين

Lebanon 24
29-10-2024 | 17:30
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ارتفعت قيمة عملة البيتكوين الرقمية منذ 8 نيسان المنصرم إلى 72 ألف دولار للمرة الأولى، وفقا لبيانات منصة "Binance".

واعتبارا من الساعة 18:26 بتوقيت موسكو (15:26 بتوقيت غرينتش)، تسارعت عملة البيتكوين في نموها، وبلغت قيمتها 72,096 ألف دولار.
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وجاء الارتفاع بزيادة الطلب من قبل المستثمرين مع تقدم الرئيس الأميركي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب في في استطلاعات الرأي على منافسته الديمقراطية في الانتخابات المقبلة.

ويعد ترامب من الداعمين للعملات المشفرة، وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي السابق بأن الولايات المتحدة يجب أن تقود صناعة العملات المشفرة قبل أن تقوم الصين والدول الأخرى بذلك. (روسيا اليوم) 
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