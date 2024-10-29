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إقتصاد
خلال 9 أشهر.. مجموعة ملتیبلاي تسجل أرباحًا بقيمة "207 مليون درهم"
Lebanon 24
29-10-2024
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سجلت مجموعة ملتیبلاي، صافي أرباح "باستثناء التغيرات في القيمة العادلة" بقيمة 207 مليون درهم (56.3 مليون دولار) للربع الثالث من عام 2024 ما أدّى إلى تحقيق صافي أرباح بقيمة 920 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، محققة نموًا بنسبة بلغت 13 بالمئة على أساس سنوي.
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ويُعزى هذا الأداء القوي لمجموعة ملتیبلاي إلى التكامل الناجح للكيانات التي تم الاستحواذ عليها أخيراً، تماشياً مع استراتيجيتها الرامية إلى إثراء محفظة أعمالها بخبرات متخصصة.
وبلغ صافي أرباح المجموعة 744 مليون درهم، بما فيها مكاسب غير محققة بقيمة 537 مليون درهم من تغير القيمة العادلة في المحفظة الاستثمارية العامة.
وارتفعت إيرادات المجموعة في الربع الثالث من العام بنسبة 47 بالمئة على أساس سنوي محققة 518 مليون درهم، حيث جاء الارتفاع مدعوماً بالنمو في جميع القطاعات “أكثر من 9 بالمئة على أساس سنوي”، ودمج أعمال شركات "باك لايت ميديا" و"ذا جرومينج كومباني هولدينغ" و"إكسلنس بريمير للاستثمار".
وظل هامش الربح الإجمالي المختلط جيداً عند 44 بالمئة، مجسداً التغير في إيرادات قطاع الإعلام ودمج شركة "إكسلنس" ضمن قطاع التنقل.
كما بلغ إجمالي الدخل من الاستثمارات ومن مصادر أخرى 221 مليون درهم، بما في ذلك العائدات التي حصلت عليها من توزيع الأرباح. (سكاي نيوز)
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