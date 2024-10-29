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إقتصاد
مع حديث عن قرب انتهاء الحرب في لبنان.. أسعار النفط تنخفض
Lebanon 24
29-10-2024
|
17:50
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انخفضت أسعار النفط قليلا عند التسوية، الثلاثاء، بعد الخسائر التي شهدتها الجلسة السابقة عندما هوت الأسعار ستة بالمئة، وذلك بعد أن ذكر تقرير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا لبحث اتصالات دبلوماسية من شأنها إنهاء الحرب في لبنان.
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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 30 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 71.12 دولارا للبرميل عند التسوية، في حين نزل خام غرب تكساس الأميركي 17 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 67.21 دولارا للبرميل.
وكان الخامان قد ارتفعا بما يزيد على دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة. (سكاي نيوز)
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