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إقتصاد

مع تراجع مخزونات الخام الأميركية.. استقرار في اسعار النفط

Lebanon 24
30-10-2024 | 01:22
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استقرت أسعار النفط، خلال التعاملات الآسيوية الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات صناعية انخفاضا مفاجئا في مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة، وذلك بعد خسائر في الجلستين السابقتين بسبب احتمالات تراجع حدة الصراع في الشرق الأوسط.
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تحرك الأسواق
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 71.33 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0002 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 67.43 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي.

وأضافت البيانات أن مخزونات الخام تراجعت 573 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 25 تشرين الاول. وانخفضت مخزونات البنزين 282 ألف برميل بينما هبطت مخزونات نواتج التقطير 1.46 مليون برميل، بحسب وكالة "رويترز".
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