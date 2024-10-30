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إقتصاد
قفزة تاريخية لأسعار الذهب.. اقترب من عتبة الـ3000 دولار
Lebanon 24
30-10-2024
|
01:44
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بلغ الذهب أعلى مستوى على الإطلاق في تعاملات الأربعاء المبكرة، مع إقبال المستثمرين على المعدن الأصفر كملاذ آمن قبل أقل من أسبوع من الانتخابات الرئاسية الأميركية، بينما يترقبون بيانات اقتصادية للحصول على مؤشرات بشأن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) المنتظر بشأن أسعار الفائدة.
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تحديث الأسعار
بحلول الساعة 0308 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2779.39 دولار للأونصة (الأوقية)، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2782.03 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة إلى 2791.70 دولار.
وقال كلفن وونغ كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى أواندا "الذهب مرتبط بشكل كبير بنتيجة الانتخابات الأميركية... وفي الأمد القريب، سيواجه الذهب في المعاملات الفورية مقاومة عند مستوى 2800 دولار، وبعد ذلك عند مستوى 2826 دولار"، بحسب وكالة "رويترز".
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