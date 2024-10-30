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إقتصاد

انخفاض إنتاج "ميتسوبيشي"

Lebanon 24
30-10-2024 | 06:50
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انخفض إنتاج شركة "ميتسوبيشي موتورز" اليابانية لصناعة السيارات، لكن مع زيادة المبيعات، في شهر أيلول الماضي وخلال النصف الأول من العام، بالمقارنة مع الفترة عينها من العام السابق.

وأعلنت "ميتسوبيشي موتورز" أن إجمالي إنتاجها في أيلول بلغ 84563 وحدة، وهو عدد أقل من العام الماضي.
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كما بلغ الإنتاج المحلي 42263 وحدة، والإنتاج الخارجي 42300 وحدة، وكلاهما أقل مما تم تسجيله في العام الماضي. (سكاي نيوز)
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