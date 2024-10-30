انخفاض إنتاج "ميتسوبيشي"

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انخفض إنتاج شركة "ميتسوبيشي موتورز" اليابانية لصناعة السيارات، لكن مع زيادة المبيعات، في شهر أيلول الماضي وخلال النصف الأول من العام، بالمقارنة مع الفترة عينها من العام السابق.وأعلنت "ميتسوبيشي موتورز" أن إجمالي إنتاجها في أيلول بلغ 84563 وحدة، وهو عدد أقل من العام الماضي.كما بلغ الإنتاج المحلي 42263 وحدة، والإنتاج الخارجي 42300 وحدة، وكلاهما أقل مما تم تسجيله في العام الماضي. (سكاي نيوز)