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إقتصاد

الأرباح الصافية لبورصة الكويت ترتفع 21 بالمئة

Lebanon 24
30-10-2024 | 10:38
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ارتفعت الأرباح الصافية لشركة بورصة الكويت، بنسبة 20.77 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 5.046 مليون دينار في الربع الثالث مقارنة مع 4.178 مليون دينار قبل عام.

وبلغت الأرباح الصافية لفترة الأشهر التسعة الأولى من 2024، 14.425 مليون دينار مقابل 12.599 مليون قبل عام بارتفاع 14.5 بالمئة. (سكاي نيوز)
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