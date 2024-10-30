21
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
15
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
13
o
بشري
17
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
الأرباح الصافية لبورصة الكويت ترتفع 21 بالمئة
Lebanon 24
30-10-2024
|
10:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفعت الأرباح الصافية لشركة بورصة الكويت، بنسبة 20.77 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 5.046 مليون دينار في الربع الثالث مقارنة مع 4.178 مليون دينار قبل عام.
وبلغت الأرباح الصافية لفترة الأشهر التسعة الأولى من 2024، 14.425 مليون دينار مقابل 12.599 مليون قبل عام بارتفاع 14.5 بالمئة. (سكاي نيوز)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
كاد يطير بسبب الهواء.. فستان رانيا يوسف الجريء يضعها بموقف محرج شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
كاد يطير بسبب الهواء.. فستان رانيا يوسف الجريء يضعها بموقف محرج شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
03:04 | 2024-10-30
30/10/2024 03:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوج للمرة الرابعة.. فنان شهير يدخل القفص الذهبي مُجدداً وعروسه السعودية تلفت الأنظار شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
تزوج للمرة الرابعة.. فنان شهير يدخل القفص الذهبي مُجدداً وعروسه السعودية تلفت الأنظار شاهدوا الفيديو
01:10 | 2024-10-30
30/10/2024 01:10:20
Lebanon 24
Lebanon 24
توفي قبل دقائق من وصول الإسعاف.. تفاصيل آخر ساعات بحياة مصطفى فهمي وهكذا علم شقيقه حسين بالخبر
Lebanon 24
توفي قبل دقائق من وصول الإسعاف.. تفاصيل آخر ساعات بحياة مصطفى فهمي وهكذا علم شقيقه حسين بالخبر
00:07 | 2024-10-30
30/10/2024 12:07:05
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهد مع نصرالله.. انتشال جثمان شهيد بعد شهر على ضربة الضاحية (صورة)
Lebanon 24
استشهد مع نصرالله.. انتشال جثمان شهيد بعد شهر على ضربة الضاحية (صورة)
16:05 | 2024-10-29
29/10/2024 04:05:39
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا يثير خطاب باسيل امتعاض جمهور "حزب الله"؟!
Lebanon 24
لماذا يثير خطاب باسيل امتعاض جمهور "حزب الله"؟!
16:00 | 2024-10-29
29/10/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
11:21 | 2024-10-30
الطلب العالمي على الذهب يتجاوز 100 مليار دولار لأوّل مرّة
09:58 | 2024-10-30
إليكم تسعيرة المولدات الخاصة لشهر تشرين الأول
07:21 | 2024-10-30
قرار لوزير المالية بشأن مهل التصاريح.. إليكم تفاصيله
06:50 | 2024-10-30
انخفاض إنتاج "ميتسوبيشي"
02:29 | 2024-10-30
في محاولة لإصلاح الخدمات العامة المتدهورة..بريطانيا تتجه لفرض أكبر زيادة ضريبية في 3 عقود
01:44 | 2024-10-30
قفزة تاريخية لأسعار الذهب.. اقترب من عتبة الـ3000 دولار
فيديو
بتصميم مبتكر.. أبل تكشف عن "MacBook Pro M4" (فيديو)
Lebanon 24
بتصميم مبتكر.. أبل تكشف عن "MacBook Pro M4" (فيديو)
11:35 | 2024-10-30
30/10/2024 20:50:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
Lebanon 24
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
12:01 | 2024-10-28
30/10/2024 20:50:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الروبوتات تدخل عالم الموسيقى
Lebanon 24
بالفيديو.. الروبوتات تدخل عالم الموسيقى
11:30 | 2024-10-28
30/10/2024 20:50:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24