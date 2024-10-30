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إقتصاد

الطلب العالمي على الذهب يتجاوز 100 مليار دولار لأوّل مرّة

Lebanon 24
30-10-2024 | 11:21
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ارتفع الطلب العالمي على الذهب في الربع الثالث من العام الجاري إلى 100 مليار دولار، وذلك لأول مرة، بزيادة سنوية 5 بالمئة.

وأشار مجلس الذهب العالمي في تقريره إلى أن الطلب على المعدن النفيس بلغ 1313 طنا، مدعوما بتدفقات استثمارية أقوى من الدول الغربية. (سكاي نيوز)
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