الطلب العالمي على الذهب يتجاوز 100 مليار دولار لأوّل مرّة

ارتفع الطلب العالمي على الذهب في الربع الثالث من العام الجاري إلى 100 مليار دولار، وذلك لأول مرة، بزيادة سنوية 5 بالمئة.



وأشار مجلس الذهب العالمي في تقريره إلى أن الطلب على المعدن النفيس بلغ 1313 طنا، مدعوما بتدفقات استثمارية أقوى من الدول الغربية. (سكاي نيوز)

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