بوادر التهدئة في لبنان طمأنت أسواق النفط.. وهذا ما سجّلته الأسعار اليوم

أثّرت مستويات تقلّص مخزونات الخام الاميركية على اسعار النفط.



وتم تداول خام "برنت" بالقرب من 73 دولاراً للبرميل بعد ارتفاعه بنسبة 2% يوم الأربعاء، في حين ارتفع خام "غرب تكساس" الوسيط إلى نحو 69 دولاراً للبرميل.

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وانخفضت مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير -وهي الفئة التي تشمل الديزل- الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات من إدارة معلومات الطاقة.



تراجعت أسعار النفط في بداية الأسبوع بعد الضربة الانتقامية المحدودة التي شنتها إسرائيل على إيران، ومع تجدد الجهود لإنهاء الصراع مع "حزب الله" . رغم ذلك، فإن السوق "ارتاحت بسرعة كبيرة جداً" بشأن مخاطر الشرق الأوسط واحتمال استئناف الأعمال العدائية، وفقاً لبنك "ستاندرد تشارترد". (بلومبرغ)