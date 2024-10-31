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إقتصاد
المصريون يشترون كميات كبيرة من الذهب.. تقرير يكشف
Lebanon 24
31-10-2024
|
15:00
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ينفق المصريون ما يقرب من 2.8 مليار دولار على شراء الذهب خلال الشهور التسعة الأولى من 2024، وفق ما كشفه تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي.
وأشار التقرير إلى ارتفاع إنفاق المصريين على الذهب خلال الربع الثالث من هذا العام بنسبة 6%، ليرتفع إلى 827.8 مليون دولار، مقابل 781.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023.
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وسجلت مشتريات المصريين من الذهب خلال الفترة من كانون الثاني وحتى نهاية أيلول من هذا العام 37.9 طن، مقابل 45.5 طن خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
أما حجم مشتريات المصريين من السبائك فسجل نحو 5.3 طن، خلال الربع الثالث من 2024 بنسبة تراجع بلغت 16 %، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، والتي سجلت نحو 6.3 طن.
ولفت تقرير المجلس إلى أن إجمالي مشتريات المصريين خلال الفترة من كانون الثاني حتى أيلول 2024 سجل نحو 18.1 طن.
وتابع التقرير أن حجم مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية سجل نحو 19.9 طن، بنسبة تراجع بلغت 3.9 % خلال الفترة من كانون الثاني حتى أيلول، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، والتي سجل فيها الطلب نحو 20.7 طن.
وأوضح التقرير، أن مشتريات المصريين من المشغولات سجلت نحو 5.1 طن، خلال الربع الثالث من العام، بنسبة تراجع بلغت 19 %، ومقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي سجلت نحو 6.3 طن. (روسيا اليوم)
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