Advertisement

إقتصاد

المصريون يشترون كميات كبيرة من الذهب.. تقرير يكشف

Lebanon 24
31-10-2024 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1271544-638660002741291014.jpg
Doc-P-1271544-638660002741291014.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ينفق المصريون ما يقرب من 2.8 مليار دولار على شراء الذهب خلال الشهور التسعة الأولى من 2024، وفق ما كشفه تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي.

وأشار التقرير إلى ارتفاع إنفاق المصريين على الذهب خلال الربع الثالث من هذا العام بنسبة 6%، ليرتفع إلى 827.8 مليون دولار، مقابل 781.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023.
Advertisement

وسجلت مشتريات المصريين من الذهب خلال الفترة من كانون الثاني وحتى نهاية أيلول من هذا العام 37.9 طن، مقابل 45.5 طن خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
 
 
أما حجم مشتريات المصريين من السبائك فسجل نحو 5.3 طن، خلال الربع الثالث من 2024 بنسبة تراجع بلغت 16 %، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، والتي سجلت نحو 6.3 طن.

ولفت تقرير المجلس إلى أن إجمالي مشتريات المصريين خلال الفترة من كانون الثاني حتى أيلول 2024 سجل نحو 18.1 طن.

وتابع التقرير أن حجم مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية سجل نحو 19.9 طن، بنسبة تراجع بلغت 3.9 % خلال الفترة من كانون الثاني حتى أيلول، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، والتي سجل فيها الطلب نحو 20.7 طن.

وأوضح التقرير، أن مشتريات المصريين من المشغولات سجلت نحو 5.1 طن، خلال الربع الثالث من العام، بنسبة تراجع بلغت 19 %، ومقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي سجلت نحو 6.3 طن. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:01 | 2024-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:03 | 2024-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:02 | 2024-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2024-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:29 | 2024-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:00 | 2024-10-31
11:49 | 2024-10-31
11:49 | 2024-10-31
10:48 | 2024-10-31
10:28 | 2024-10-31
08:33 | 2024-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24