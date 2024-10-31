من دبي.. ''غوغل'' تطلق أكبر مبادراتها للذكاء الاصطناعي

Advertisement

أعلنت شركة غوغل، اليوم الخميس، عن المبادرة الأكبر لها في مجال الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تهدف من خلالها إلى توفير المهارات الأساسية في المجال وتمويل الأبحاث ذات الصلة وطرح منتجات مستندة إلى الذكاء الاصطناعي.جاء الإعلان عن المبادرة خلال فعالية AI Connect التي أقيمت في متحف الاتحاد بدبي، بحضور عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في دولة الإمارات، ومئات الممثلين الحكوميين والمطورين ورواد الأعمال.وقالت غوغل إن الإعلان عن "مبادرة فرص الذكاء الاصطناعي" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتي تماشيا مع التزامها تجاه المنطقة، مشيرة إلى أنها درّبت ثلاثة ملايين شخص على المهارات الرقمية الأساسية منذ عام 2018، فيما تهدف المبادرة الجديدة إلى تمكين 500 ألف شخص في أول سنتين بالمهارات الضرورية لاستخدام الذكاء الاصطناعي والنجاح في العصر الرقمي.وستركز "مبادرة فرص الذكاء الاصطناعي" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على بناء المهارات ودعم الأبحاث وتوفير المنتجات ذات الصلة، ودعم البنية التحتية اللازمة للتطور التكنولوجي.وأعلنت غوغل خلال الفعالية أيضاً أن ذراعها الخيرية تعتزم تقديم 15 مليون دولار بين العام الجاري ونهاية 2027 لضمان استفادة الجميع من إمكانات الذكاء الاصطناعي.ووفق بيان صحفي لشركة غوغل: "تشير الأبحاث الأخيرة إلى ضرورة تسريع زيادة الوعي بالتكنولوجيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لمساعدة المزيد من الأفراد على المنافسة في بيئات العمل والاقتصادات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي".ووفقا لتقرير Economist Impact، يُقدَّر وصول التأثير الاقتصادي للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 320 مليار دولار بحلول العام 2030.وأكدت روث بورات، الرئيسة والمديرة التنفيذية للاستثمار والشؤون المالية في ألفابت وغوغل في كلمة خلال الفعالية، أن استثمارات غوغل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ساهمت في مساعدة الأفراد والشركات في اكتساب المهارات، والتمكن من الاستفادة من الفرص الرقمية. (سكاي نيوز)