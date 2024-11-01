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إقتصاد

مع خفض تقديرات النمو لعام 2024.. توقعات "سلبية" للاقتصاد الإيطالي

Lebanon 24
01-11-2024 | 17:00
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أظهرت بيانات أولية، الأربعاء، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي تباطأت وتيرته في الربع الثالث مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وهو ما جاء دون التوقعات وألقى بظلاله على آفاق النمو في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
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وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع في الربع الثالث على أساس سنوي 0.4 بالمئة، انخفاضا من 0.6 بالمئة في الربع الثاني.

وعلى أساس فصلي سجل الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي نموا صفريا في الربع الثالث، مقابل 0.2 بالمئة في الربع الثاني.

وتوقع 25 خبيرا اقتصاديا في استطلاع أجرته رويترز ارتفاعا 0.2 بالمئة على أساس فصلي وزيادة 0.7 على أساس سنوي.

وتتوقع حكومة جورجيا ميلوني رسميا أن ينمو الاقتصاد واحدا بالمئة هذا العام، لكن بعد تعديلات بالخفض في أول ربعين، قال وزير الاقتصاد جانكارلو جورجيتي هذا الشهر إن تحقيق هذا الهدف قد يكون صعبا.

وقبل توقعات مكتب الإحصاء الوطني للربع الثالث، كان معظم المحللين يتوقعون نموا في إيطاليا في عام 2024 يتماشى تقريبا مع معدل العالم الماضي البالغ 0.7 بالمئة.

ومن المرجح الآن تعديل هذه التوقعات بالخفض. (سكاي نيوز) 
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