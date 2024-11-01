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إقتصاد
وزارة الزراعة الأوكرانية تكشف: لهذا السبب إرتفعت صادرات الحبوب
Lebanon 24
01-11-2024
|
15:00
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قالت وزارة الزراعة الأوكرانية، الجمعة، إن صادرات الحبوب لشهر تشرين الأوّل قفزت 58.6 بالمئة إلى 3.95 مليون طن ارتفاعا من 2.49 مليون على أساس سنوي، وذلك بفضل زيادة شحنات الذرة والشعير والقمح.
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وتضمن ذلك الرقم 1.64 مليون طن من القمح و1.92 مليون من الذرة و376 ألفا من الشعير.
وذكرت الوزارة أن صادرات الحبوب في الموسم 2024/2025 الممتد من تموز إلى حزيران بلغت 14.4 مليون طن حتى أول تشرين الثاني، ارتفاعا من نحو 9.2 مليون قبل عام.
وتضمن إجمالي الصادرات 7.7 مليون طن من القمح و4.7 مليون من الذرة و1.7 مليون من الشعير.
واتفقت الحكومة الأوكرانية ونقابات المزارعين على وضع حد لصادرات القمح في موسم 2024/2025 عند 16.2 مليون طن للإبقاء على إمدادات كافية للسوق المحلية في أوكرانيا. (سكاي نيوز)
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