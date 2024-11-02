تدشين خط ملاحي جديد بين مصر وروسيا لنقل الحاصلات الزراعية

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دشنت مصر خدمة نقل للربط بين ميناء الدخيلة بالإسكندرية ومينائي نوفوروسيسك وسان بطرسبورغ في روسيا، لنقل الحاصلات الزراعية خلال الفترة المقبلةوبحسب وسائل إعلام مصرية، فإنه من المقرر أن يشهد الخط رحلتين أسبوعيا بين الموانئ المصرية والروسية، مما يضمن سرعة وصول المنتجات إلى الأسواق الروسية.ومن المقرر أن يقوم فريق عمل متخصص في عمل الثلاجات لتقديم الدعم الفني للمصدرين وتسهيل إجراءات الشحن.ويسعى الخط الملاحي إلى دعم خطة مصر لزيادة الصادرات الزراعية إلى الأسواق الخارجية، خاصة السوق الروسية التي تشهد طلبا متزايدا على المنتجات الزراعية المصرية، كما تحتوي كل باخرة على 350 PLUG بطاقة 700 ثلاجة أسبوعيا .وجاءت الخدمة الجديدة بعد إعلان الجهات المصرية عن مساعيها لزيادة الصادرات، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتجارة ونقل المنتجات الزراعية، حيث أوضحت الشركة أنه تم التجهيز للموسم الجديد بأحدث حاويات مبردة لضمان الحفاظ على جودة المنتجات خلال فترة النقل. (روسيا اليوم)