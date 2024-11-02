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إقتصاد

في 9 أشهر.. تحويلات المغتربين المغاربة ترتفع إلى أكثر من 9 مليارات دولار

Lebanon 24
02-11-2024 | 17:00
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قال مكتب الصرف المغربي، السبت، إن التحويلات النقدية للمغتربين ارتفعت 5.2 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
ووفق تقرير للمكتب الحكومي، سجلت تحويلات المغتربين خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري 91.52 مليار درهم (9.1 مليارات دولار)، مقارنة بـ 86.99 مليار درهم (8.6 مليارات دولار) خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
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ويصل عدد المغتربين إلى 5 ملايين شخص، بحسب إحصاءات وزارة الخارجية المغربية، وتعد تحويلاتهم أول مصدر للنقد الأجنبي في المملكة.
وأوضح المكتب أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة ارتفعت 50.7 بالمئة خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الفترة ذاتها بالعام الجاري 28.7 مليار درهم (2.8 مليار دولار) مقارنة بـ 12.3 مليار درهم ( 1.2 مليار دولار) في الفترة نفسها من 2023.
المصدر: الأناضول
 
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