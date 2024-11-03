مصر تسعى لشراء قمح في ممارسة دولية

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قالت هيئة السلع التموينية المصرية، اليوم الأحد، إنها تسعى لشراء قمح في ممارسة دولية للشحن في الفترة من 25 تشرين الثاني إلى 5 كانون الاول و/أو 6-15 كانون الاول.وذكرت الهيئة أن آخر موعد لتقديم العروض هو غدا 4 تشرين الثاني.وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الشهر الماضي، إن مصر لديها احتياطيات من القمح تكفي لأكثر من 5.5 شهر، وإنها تعمل على تكوين الاحتياطيات كإجراء احترازي مع تصاعد التوتر الإقليمي.وأضاف أن هناك تساؤلات بشأن سعي مصر للحصول على أكثر من ثلاثة ملايين طن من القمح، لكن كل ذلك يأتي في إطار خطة تحسبا لأسوأ السيناريوهات بهدف تغطية احتياجات دولة تعتبر في الغالب أكبر مستورد للقمح في العالم.