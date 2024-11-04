ارتفاع في أسعار النفط بعد قرار تأجيل أوبك+ لزيادة الإنتاج

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ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار في التعاملات المبكرة الاثنين بعد أن قالت مجموعة أوبك+ أمس الأحد إنها ستؤجل زيادة الإنتاج المقررة في كانون الاول لمدة شهر بسبب ضعف الطلب وزيادة المعروض من خارج المجموعة.تحرك الأسعارارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.18 دولار للبرميل أو ‭6‬‭1‬.‭1‬ بالمئة إلى ‭2‬‭8‬.‭7‬‭4‬ دولار للبرميل بحلول الساعة 0121 بتوقيت غرينتش. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ‭2‬‭0‬.‭1‬ دولار للبرميل أو ‭1‬‭.73‬ بالمئة إلى ‭70.69 ‬دولار، بحسب بيانات رويترز.وكان من المقرر أن ترفع أوبك+ التي تضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرين، الإنتاج في كانون الاول بمقدار 180 ألف برميل يوميا.وهذا يعني أن المجموعة ستمدد خفضها البالغ 2.2 مليون برميل يوميا لمدة شهر آخر، بعد أن أرجأت بالفعل زيادة الإنتاج من تشرين الاول بسبب انخفاض الأسعار وتراجع الطلب.