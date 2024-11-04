23
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
10
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
"بيتكوين".. ساعات حاسمة مع بدء التصويت في الانتخابات الأميركية
Lebanon 24
04-11-2024
|
04:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
قبل ساعات من انطلاق عملية التصويت في الانتخابات الأميركية، تستعد "بيتكوين" لموجة من التأرجح التي قد تتحول إلى خسائر بنسبة 10% على الأقل، مع ظهور أول مؤشرات نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية.
وفق موقع "كوينتيليغراف"، فإن هذه التوقعات ترتبط بشكل مباشر بالمرشح الرئاسي الأميركي الذي سيفوز في الانتخابات المقرر إجراؤها في الخامس من تشرين الثاني. وبسبب نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة التي لم تكن في صالح المرشح دونالد ترمب، فقد قفزت تقلبات بيتكوين مؤخرًا إلى أعلى نقطة لها في ثلاثة أشهر.
Advertisement
في منشور حديث، أخبر التاجر الذي يحمل الاسم المستعار "دان كريبتو تريدز" متابعيه البالغ عددهم 389 ألفًا على منصة "إكس"، أن "بيتكوين" ستتجه إلى الأسفل، ولا يبدو الإغلاق الأسبوعي هو "الأفضل" ولكن هذا لن يهم كثيرًا مع اقتراب موعد الانتخابات.
وقال إن هناك احتمالًا جيدًا أن تشهد عملة "بيتكوين" تحركًا بنسبة 10% على الأقل في أي من الاتجاهين اعتمادًا على من سيفوز في الانتخابات. ويتم تداول العملة الأقوى في سوق الـ"كريبتو" حاليًا مقابل 68746 دولار، بعد ارتفاعها بنسبة 0.5% خلال الساعات الماضية، مقابل ارتفاعات أسبوعية بنسبة 0.3%.
وفي الوقت نفسه، سجل مؤشر تقلبات "بيتكوين" أعلى مستوى جديد خلال ثلاثة أشهر يوم 3 تشرين الثاني، وفقًا لبيانات من بورصة مشتقات العملات المشفرة "ديريبت". وقد وصلت عملة "بيتكوين" تقريبًا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت لفترة وجيزة إلى 74649 دولارًا في 29 أكتوبر قبل أن يتم بيعها بشكل حاد بسبب عدم اليقين بشأن الانتخابات الأميركية.
رؤية اختراق مستدام
في مذكرة بحثية حديثة، كتب محلل "آي جي ماركتس"، توني سيكامور، أن "بيتكوين" تحتاج إلى رؤية اختراق مستدام فوق المقاومة عند مستوى 74000 دولار لتأكيد الاتجاه الصعودي الذي قد يشهد ارتفاع الأصول بشكل حاد نحو 80000 دولار.
وحذر من أن المتداولين يجب أن يكونوا حذرين لأن التراجع المستمر تحت دعم بيتكوين عند 65000 دولار سيشير إلى فشل ارتفاع الأسبوع الماضي، ومن المرجح أن يعود الأصل إلى الاتجاه الهبوطي الذي استمر لنحو 7 أشهر.
ولفت إلى المشاعر الأوسع المحيطة بـ"بيتكوين" قبيل الانتخابات متفائلة - حيث يشير خبراء السوق إلى اتجاه صعودي للأصول عالية المخاطر والعديد من الرياح الخلفية الإيجابية بغض النظر عن المرشح الذي سيحتل القمة.
ويُنظر إلى "دونالد ترمب" الصديق المهم للعملات المشفرة على نطاق واسع على أنه أكثر تفاؤلاً فيما يتعلق بأصول العملات المشفرة على المدى القصير، بعد أن قدم مجموعة كبيرة من الوعود لحماية وتعزيز الابتكار في صناعة العملات المشفرة في الولايات المتحدة.
فيما تجنبت كامالا هاريس الإشارة بشكل محدد إلى العملات المشفرة حتى 22 ايلول، عندما أدلت بتعليق موجز مفاده أن إدارتها ستشجع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية.
وخارج نطاق الانتخابات، يتوقع المشاركون في السوق أن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي حملته لتخفيض أسعار الفائدة بعد خفضه بمقدار 50 نقطة أساس في 18 أيلول. ويُنظر إلى المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة على نطاق واسع على أنها صعودية بالنسبة لأصول العملة المشفرة لأن الاستثمارات الأكثر أمانًا مثل الودائع لأجل تصبح أقل جاذبية للمستثمرين.
Advertisement
الأكثر قراءة
تفاصيل مهمة عن عملية "إنزال البترون".. ماذا قال الخبراء؟
Lebanon 24
تفاصيل مهمة عن عملية "إنزال البترون".. ماذا قال الخبراء؟
13:00 | 2024-11-03
03/11/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في لقاء مفاجئ.. ميريام فارس تعانق أنابيلا هلال وهكذا بدت إطلالة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
في لقاء مفاجئ.. ميريام فارس تعانق أنابيلا هلال وهكذا بدت إطلالة الأخيرة (فيديو)
09:38 | 2024-11-03
03/11/2024 09:38:49
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تستهدف الإنترنت.. محطات مُدمّرة و"لبنان24" يكشف بالأرقام وضع القطاع
Lebanon 24
إسرائيل تستهدف الإنترنت.. محطات مُدمّرة و"لبنان24" يكشف بالأرقام وضع القطاع
14:00 | 2024-11-03
03/11/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد لبنان.. ساحة حرب أخرى ستفتحها إسرائيل وتقريرٌ يحدّدها!
Lebanon 24
بعد لبنان.. ساحة حرب أخرى ستفتحها إسرائيل وتقريرٌ يحدّدها!
15:00 | 2024-11-03
03/11/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيليّ مثير عن "أنفاق حزب الله".. منشأة "إستراتيجية"!
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيليّ مثير عن "أنفاق حزب الله".. منشأة "إستراتيجية"!
14:00 | 2024-11-03
03/11/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
00:26 | 2024-11-04
ارتفاع في أسعار النفط بعد قرار تأجيل أوبك+ لزيادة الإنتاج
23:57 | 2024-11-03
بانتظار الانتخابات الأميركية.. استقرار في اسعار الذهب
23:02 | 2024-11-03
لبنان في اجتماعات واشنطن: "المراسلة" متعاونة ومساعدات غير مشروطة بالإصلاحات
14:00 | 2024-11-03
زيادة في إيرادات "ميتا" تعكس نجاح استراتيجيات الذكاء الاصطناعي على منصاتها
13:50 | 2024-11-03
أوبك+ يؤجل زيادة إنتاج النفط لمدة شهر
11:58 | 2024-11-03
مصر تسعى لشراء قمح في ممارسة دولية
فيديو
بعد غياب العالم الهولندي يُحذر من زلزال بقوة 7 درجات.. ويُحدد التاريخ:"كونوا على أهبة الاستعداد" (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب العالم الهولندي يُحذر من زلزال بقوة 7 درجات.. ويُحدد التاريخ:"كونوا على أهبة الاستعداد" (فيديو)
02:12 | 2024-11-01
04/11/2024 12:47:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بتصميم مبتكر.. أبل تكشف عن "MacBook Pro M4" (فيديو)
Lebanon 24
بتصميم مبتكر.. أبل تكشف عن "MacBook Pro M4" (فيديو)
10:35 | 2024-10-30
04/11/2024 12:47:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
Lebanon 24
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
11:01 | 2024-10-28
04/11/2024 12:47:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24