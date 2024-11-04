"بيتكوين".. ساعات حاسمة مع بدء التصويت في الانتخابات الأميركية





وفق موقع "كوينتيليغراف"، فإن هذه التوقعات ترتبط بشكل مباشر بالمرشح الرئاسي الأميركي الذي سيفوز في الانتخابات المقرر إجراؤها في الخامس من تشرين الثاني. وبسبب نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة التي لم تكن في صالح المرشح دونالد ترمب، فقد قفزت تقلبات بيتكوين مؤخرًا إلى أعلى نقطة لها في ثلاثة أشهر.

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في منشور حديث، أخبر التاجر الذي يحمل الاسم المستعار "دان كريبتو تريدز" متابعيه البالغ عددهم 389 ألفًا على منصة "إكس"، أن "بيتكوين" ستتجه إلى الأسفل، ولا يبدو الإغلاق الأسبوعي هو "الأفضل" ولكن هذا لن يهم كثيرًا مع اقتراب موعد الانتخابات. قبل ساعات من انطلاق عملية التصويت في الانتخابات الأميركية، تستعد "بيتكوين" لموجة من التأرجح التي قد تتحول إلى خسائر بنسبة 10% على الأقل، مع ظهور أول مؤشرات نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية.وفق موقع "كوينتيليغراف"، فإن هذه التوقعات ترتبط بشكل مباشر بالمرشح الرئاسي الأميركي الذي سيفوز في الانتخابات المقرر إجراؤها في الخامس من تشرين الثاني. وبسبب نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة التي لم تكن في صالح المرشح دونالد ترمب، فقد قفزت تقلبات بيتكوين مؤخرًا إلى أعلى نقطة لها في ثلاثة أشهر.في منشور حديث، أخبر التاجر الذي يحمل الاسم المستعار "دان كريبتو تريدز" متابعيه البالغ عددهم 389 ألفًا على منصة "إكس"، أن "بيتكوين" ستتجه إلى الأسفل، ولا يبدو الإغلاق الأسبوعي هو "الأفضل" ولكن هذا لن يهم كثيرًا مع اقتراب موعد الانتخابات.

وقال إن هناك احتمالًا جيدًا أن تشهد عملة "بيتكوين" تحركًا بنسبة 10% على الأقل في أي من الاتجاهين اعتمادًا على من سيفوز في الانتخابات. ويتم تداول العملة الأقوى في سوق الـ"كريبتو" حاليًا مقابل 68746 دولار، بعد ارتفاعها بنسبة 0.5% خلال الساعات الماضية، مقابل ارتفاعات أسبوعية بنسبة 0.3%.



وفي الوقت نفسه، سجل مؤشر تقلبات "بيتكوين" أعلى مستوى جديد خلال ثلاثة أشهر يوم 3 تشرين الثاني، وفقًا لبيانات من بورصة مشتقات العملات المشفرة "ديريبت". وقد وصلت عملة "بيتكوين" تقريبًا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت لفترة وجيزة إلى 74649 دولارًا في 29 أكتوبر قبل أن يتم بيعها بشكل حاد بسبب عدم اليقين بشأن الانتخابات الأميركية.



رؤية اختراق مستدام

في مذكرة بحثية حديثة، كتب محلل "آي جي ماركتس"، توني سيكامور، أن "بيتكوين" تحتاج إلى رؤية اختراق مستدام فوق المقاومة عند مستوى 74000 دولار لتأكيد الاتجاه الصعودي الذي قد يشهد ارتفاع الأصول بشكل حاد نحو 80000 دولار.



وحذر من أن المتداولين يجب أن يكونوا حذرين لأن التراجع المستمر تحت دعم بيتكوين عند 65000 دولار سيشير إلى فشل ارتفاع الأسبوع الماضي، ومن المرجح أن يعود الأصل إلى الاتجاه الهبوطي الذي استمر لنحو 7 أشهر.



ولفت إلى المشاعر الأوسع المحيطة بـ"بيتكوين" قبيل الانتخابات متفائلة - حيث يشير خبراء السوق إلى اتجاه صعودي للأصول عالية المخاطر والعديد من الرياح الخلفية الإيجابية بغض النظر عن المرشح الذي سيحتل القمة.



ويُنظر إلى "دونالد ترمب" الصديق المهم للعملات المشفرة على نطاق واسع على أنه أكثر تفاؤلاً فيما يتعلق بأصول العملات المشفرة على المدى القصير، بعد أن قدم مجموعة كبيرة من الوعود لحماية وتعزيز الابتكار في صناعة العملات المشفرة في الولايات المتحدة.



فيما تجنبت كامالا هاريس الإشارة بشكل محدد إلى العملات المشفرة حتى 22 ايلول، عندما أدلت بتعليق موجز مفاده أن إدارتها ستشجع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية.



وخارج نطاق الانتخابات، يتوقع المشاركون في السوق أن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي حملته لتخفيض أسعار الفائدة بعد خفضه بمقدار 50 نقطة أساس في 18 أيلول. ويُنظر إلى المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة على نطاق واسع على أنها صعودية بالنسبة لأصول العملة المشفرة لأن الاستثمارات الأكثر أمانًا مثل الودائع لأجل تصبح أقل جاذبية للمستثمرين.