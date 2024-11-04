مصر ترفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل

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رفعت الحكومة المصرية أسعار الغاز الطبيعي المورد للمنازل بما يتراوح بين 40 و100 قرش للمتر المكعب، وذلك في إطار خطة الدولة الأوسع نطاقا لرفع الدعم عن الوقود تدريجيا.وأصبحت الأسعار الجديدة للغاز الطبيعي كالتالي:3 جنيهات للمتر المكعب، بدلا من 2.60 جنيه، للأسر التي تستهلك حتى 30 مترا مكعبا من الغاز.4 جنيهات للمتر المكعب، بدلا من 3.35 جنيه، للأسر التي تستهلك ما بين 31-60 مترا مكعبا من الغاز.5 جنيهات للمتر المكعب، بدلا من 4 جنيهات، للأسر التي تستهلك أكثر من 60 مترا مكعبا من الغاز.وفي سياق متصل، قررت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" طرح تنمية حقل "ساتيس" الواقع شمال البحر المتوسط على شركات النفط العالمية عقب تخلي شركة "بي بى" عنه، بحسب بلومبرغ.ويقع حقل ساتيس ضمن امتياز شمال البرج في البحر المتوسط، وكانت تديره الشركة "الفرعونية للبترول"، وهي شركة مشتركة بين "بي بي" و"إيغاس" الحكومية. (روسيا اليوم)