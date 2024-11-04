ما سبب تراجع معدل التضخم في تركيا إلى 48.6% ؟

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وكان التضخم قد تراجع إلى 49.4 بالمئة في ايلول، وكان أيضاً أقل من التوقعات حينها.بدأ البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة العام الماضي لمواجهة ارتفاع الأسعار، بعد أن تخلى الرئيس رجب طيب أردوغان عن معارضته للسياسة النقدية التقليدية.وفي أيلول، أبقى البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً عند 50 بالمئة للشهر السادس على التوالي.وقال نيكولاس فار، الخبير الاقتصادي لمنطقة أوروبا الناشئة في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث: "الانخفاض الأقل من المتوقع في أرقام التضخم التركي في تشرين الأول... من المحتمل أن يقضي على أي آمال متبقية في بدء دورة تخفيف نقدي هذا العام"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.وأضاف: "يبدو أن المخاطر تميل الآن إلى تأجيل خفض الفائدة إلى ما بعد الربع الأول من العام المقبل".وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.88 بالمئة على أساس شهري في تشرين الأول، وفقاً لأرقام مكتب الإحصاء التركي.وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا تبأطا التضخم على أساس شهري إلى 2.6 بالمئة. (سكاي نيوز)