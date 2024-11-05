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إقتصاد
مصر.. الدولار يقترب من الـ50 جنيه
Lebanon 24
05-11-2024
|
10:43
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ارتفعت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء، في منتصف التعاملات اليوم بنحو 20 قرشا في بعض البنوك المصرية والعاملة بمصر.
وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 49.10 جنيه للشراء، و49.20 جنيه للبيع، ووصل في بنك مصر نحو 49.07 جنيه للشراء، و49.17 جنيه للبيع، كما سجل في البنك الأهلي نحو 48.99 جنيه للشراء، 49.09 جنيه للبيع.
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وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي - مصر نحو 49.10 جنيه للشراء، و49.20 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك قطر الوطني 49.10 جنيه للشراء، و49.20 جنيه للبيع.
بينما سجل في بنك فيصل الإسلامي المصري 49.10 جنيه للشراء، و49.20 جنيه للبيع.
وجاء ذلك رغم ارتفاع أسعار الذهب فيما تراجع مؤشر الدولار، في تعاملات اليوم الثلاثاء، مع مراقبة المستثمرين والأسواق لمجريات الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.
وفي سوق العملات، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.13% إلى 103.7550 نقطة، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ". (روسيا اليوم)
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