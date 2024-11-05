Advertisement

إقتصاد

مصر.. الدولار يقترب من الـ50 جنيه

Lebanon 24
05-11-2024 | 10:43
A-
A+

Doc-P-1273693-638664255241218664.jpg
Doc-P-1273693-638664255241218664.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ارتفعت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء، في منتصف التعاملات اليوم بنحو 20 قرشا في بعض البنوك المصرية والعاملة بمصر.
وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 49.10 جنيه للشراء، و49.20 جنيه للبيع، ووصل في بنك مصر نحو 49.07 جنيه للشراء، و49.17 جنيه للبيع، كما سجل في البنك الأهلي نحو 48.99 جنيه للشراء، 49.09 جنيه للبيع.
Advertisement
وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي - مصر نحو 49.10 جنيه للشراء، و49.20 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك قطر الوطني 49.10 جنيه للشراء، و49.20 جنيه للبيع.
بينما سجل في بنك فيصل الإسلامي المصري 49.10 جنيه للشراء، و49.20 جنيه للبيع.
وجاء ذلك رغم ارتفاع أسعار الذهب فيما تراجع مؤشر الدولار، في تعاملات اليوم الثلاثاء، مع مراقبة المستثمرين والأسواق لمجريات الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.
وفي سوق العملات، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.13% إلى 103.7550 نقطة، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
11:58 | 2024-11-05
08:11 | 2024-11-05
08:10 | 2024-11-05
06:49 | 2024-11-05
06:37 | 2024-11-05
04:19 | 2024-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24