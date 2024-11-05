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إقتصاد

مع ترقب نتائج الانتخابات الأميركية.. أسعار الذهب ترتفع

Lebanon 24
05-11-2024 | 14:24
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ارتفعت أسعار الذهب، الثلاثاء، مع تركيز المستثمرين على الانتخابات الرئاسية الأميركية إذ تشير استطلاعات الرأي إلى احتدام المنافسة بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والمرشح الجمهوري دونالد ترامب.
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ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى2748.02 دولار للأونصة بحلول الساعة 14:40 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2757.40دولار للأونصة.

وتشير استطلاعات الرأي في الانتخابات الرئاسية الأميركية إلى تقارب شديد في نسب التأييد بين ترامب وهاريس، مما يجعل نتيجة السباق غير مؤكدة وربما تظل كذلك لأيام بعد انتهاء التصويت.

ويميل الذهب، وهو وسيلة تحوط في ظل الغموض الجيوسياسي، إلى الاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 32.82 دولار للأونصة.

وزاد البلاتين 1.7 بالمئة ليسجل 1000.70 دولار. وصعد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1088.65 دولار. (سكاي نيوز)
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