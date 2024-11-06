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إقتصاد

البيتكوين تسجل مستوى غير مسبوق وتتجاوز مستويات 75 ألف دولار

Lebanon 24
06-11-2024 | 00:35
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قفزت قيمة عملة البيتكوين المشفرة في التداولات الآسيوية المبكرة الأربعاء، مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق، وذلك في أعقاب ظهور نتائج أولية للانتخابات الأميركية.

وبحسب بيانات "كوين متريكس"، ارتفعت قيمة العملة المشفرة الرئيسية بأكثر من 10 بالمئة متجاوزة مستويات الـ 75 ألف دولار. وزادت المكاسب مع تقدم ترامب في عدد أصوات المجمع الانتخابي، على الرغم من عدم حسم أي من الولايات المتأرجحة الرئيسية حتى الآن، بحسب شبكة NBC News.
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ارتفعت شركة Coinbase لتداول العملات المشفرة بنسبة 3 بالمئة في تعاملات ما بعد ساعات العمل، بينما تقدمت MicroStrategy بنسبة 4 بالمئة.

ويتوقع المستثمرون أن يشهد تداول البيتكوين تقلبات كبيرة حتى يتم إعلان الفائز. ومن المتوقع أن يؤدي فوز نائبة الرئيس كامالا هاريس إلى انخفاض في قيمة البيتكوين، في حين يتوقع المتداولون ارتفاعًا في السعر في حال فوز الرئيس السابق دونالد ترامب.
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