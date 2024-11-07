تصريح هجومي من المركزي الفرنسي ضدّ ترامب: فوزه يهدّد الاقتصاد العالميّ!

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اعتبر محافظ البنك المركزي الفرنسي الأربعاء أن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية "يزيد من المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي".ورجح فرنسوا فيليروي دي غالهو خلال مؤتمر في مدينة ليون في جنوب شرق فرنسا أن تجلب الولاية الثانية لترامب معها "مزيدا من الحمائية التجارية" والمزيد من العجز في الموازنة الأميركية.وأضاف فيليروي، العضو أيضا في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الذي يحدد السياسة النقدية لمنطقة اليورو التي تضم 20 دولة، أن هذين الأمرين "يزيدان من المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي ومن حاجة أوروبا لإعادة التعبئة".ورأى فيليروي أن تعهد ترامب برفع الرسوم الجمركية على الواردات "يعني ارتفاع التضخم، وعلى الأغلب انخفاض النمو في جميع أنحاء العالم"، مشيرا إلى أن زيادة حالة عدم اليقين قد تلقي أيضا بثقلها على النمو. (سكاي نيوز)