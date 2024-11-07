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إقتصاد

بعد تراجع معدل التضخم في المملكة المتحدة.. بنك إنكلترا يخفض سعر الفائدة

Lebanon 24
07-11-2024 | 16:00
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خفض بنك إنكلترا (البنك المركزي البريطاني) سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة مئوية إلى 4.75% بعد تراجع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى ما دون معدله المستهدف عند 2%.

وقال بنك إنكلترا في بيان اليوم الخميس، إن لجنة تحديد أسعار الفائدة خفضت سعر الفائدة القياسي إلى 4.75%.
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ويعد هذا الخفض الثاني خلال ثلاثة أشهر ويأتي بعد التراجع في معدل التضخم خلال العام الماضي. (روسيا اليوم)
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