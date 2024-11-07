بعد تراجع معدل التضخم في المملكة المتحدة.. بنك إنكلترا يخفض سعر الفائدة

Advertisement

خفض بنك إنكلترا (البنك المركزي البريطاني) سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة مئوية إلى 4.75% بعد تراجع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى ما دون معدله المستهدف عند 2%.وقال بنك إنكلترا في بيان اليوم الخميس، إن لجنة تحديد أسعار الفائدة خفضت سعر الفائدة القياسي إلى 4.75%.ويعد هذا الخفض الثاني خلال ثلاثة أشهر ويأتي بعد التراجع في معدل التضخم خلال العام الماضي. (روسيا اليوم)