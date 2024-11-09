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إقتصاد

روسيا تسجل ارتفاعًا قياسيًا في احتياطيات الذهب

Lebanon 24
09-11-2024 | 14:00
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شهد احتياطي روسيا من الذهب، ارتفاعا قياسيا وملحوظا خلال شهر تشرين الأول الماضي ليصل إلى 207.7 ملياردولار.

وأفاد البنك المركزي الروسي في بيان له، بأن "احتياطي الذهب في روسيا وصل إلى مستوى قياسي جديد في نهاية الشهر الماضي، وارتفع بنسبة 4 بالمئة، ليبلغ 207.7 مليار دولار مقارنة بشهر أيلول الماضي عند 199.8 مليار دولار".
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والذهب هو جزء من احتياطيات روسيا الدولية التي بلغت مطلع الشهر الجاري (تشرين الأول 2024) مستوى 632.7 مليار دولار، والتي هي عبارة عن أصول عالية السيولة تشمل النقد الأجنبي والذهب وحقوق السحب الخاص.
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