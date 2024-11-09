روسيا تسجل ارتفاعًا قياسيًا في احتياطيات الذهب

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وأفاد البنك المركزي الروسي في بيان له، بأن "احتياطي الذهب في روسيا وصل إلى مستوى قياسي جديد في نهاية الشهر الماضي، وارتفع بنسبة 4 بالمئة، ليبلغ 207.7 مليار دولار مقارنة بشهر أيلول الماضي عند 199.8 مليار دولار".والذهب هو جزء من احتياطيات روسيا الدولية التي بلغت مطلع الشهر الجاري (تشرين الأول 2024) مستوى 632.7 مليار دولار، والتي هي عبارة عن أصول عالية السيولة تشمل النقد الأجنبي والذهب وحقوق السحب الخاص.