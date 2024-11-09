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إقتصاد

بأكثر من 2%.. تراجع حاد في أسعار النفط

Lebanon 24
09-11-2024 | 16:00
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تراجعت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة عند التسوية، يوم الجمعة، مع انحسار المخاوف من تعطل الإمدادات لفترة طويلة جراء الإعصار رافاييل في خليج المكسيك، في حين أخفقت أحدث حزم التحفيز الاقتصادي في الصين في رفع معنويات بعض المتعاملين في مجال النفط.
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وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.76 دولار أو 2.3 بالمئة لتصل عند التسوية إلى 73.87 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.98 دولار أو 2.7 بالمئة إلى 70.35 دولار.

وأوقف منتجو الطاقة أكثر من 23 بالمئة من إنتاج النفط في خليج المكسيك بالولايات المتحدة يوم الجمعة استعدادا للإعصار رافاييل.

لكن أحدث التوقعات بشأن مسار الإعصار رافاييل وشدته أدت إلى تقليص المخاطر التي يشكلها الإعصار على إنتاج النفط.

وفي الوقت نفسه، أصيب المستثمرون بالإحباط بعد أن أطلقت الصين حزمة جديدة من تدابير الدعم المالي يوم الجمعة، إذ أعلنت عن حزمة من شأنها تخفيف ضغوط سداد الديون على السلطات المحلية. (سكاي نيوز) 
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