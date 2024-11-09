بأكثر من 2%.. تراجع حاد في أسعار النفط

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وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.76 دولار أو 2.3 بالمئة لتصل عند التسوية إلى 73.87 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.98 دولار أو 2.7 بالمئة إلى 70.35 دولار.وأوقف منتجو الطاقة أكثر من 23 بالمئة من إنتاج النفط في خليج المكسيك بالولايات المتحدة يوم الجمعة استعدادا للإعصار رافاييل.لكن أحدث التوقعات بشأن مسار الإعصار رافاييل وشدته أدت إلى تقليص المخاطر التي يشكلها الإعصار على إنتاج النفط.وفي الوقت نفسه، أصيب المستثمرون بالإحباط بعد أن أطلقت الصين حزمة جديدة من تدابير الدعم المالي يوم الجمعة، إذ أعلنت عن حزمة من شأنها تخفيف ضغوط سداد الديون على السلطات المحلية. (سكاي نيوز)