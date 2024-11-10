الاتحادات والشركات الألمانية تنتفض ضد حكومة شولتز

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شهدت ألمانيا حالة من القلق في صفوف القطاعين الصناعي والتجاري إثر تفكك ائتلاف "إشارات المرور" الحاكم الذي كان يجمع بين المستشار الاشتراكي أولاف شولتز، ووزير المالية كريستيان ليندنر، زعيم الحزب الليبرالي الحر، وحزب الخضر. وقد عبّرت اتحادات الأعمال الألمانية عن إحباطها من تداعيات الأزمة السياسية ودعت الأحزاب للتصرف بمسؤولية لتأمين استقرار البلاد وإعادة ألمانيا إلى طريق النجاح كقوة اقتصادية وتجارية.أوضح رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية، بيتر أدريان، أن غياب الاستقرار السياسي يزيد من حالة عدم اليقين لدى الشركات ويؤثر سلباً على الاستثمار والنمو، داعياً إلى وضوح في التوجهات الاقتصادية. وأضاف أن مرحلة انتقالية قصيرة قد تساعد في تحقيق هذا الهدف.كما شدد رئيس رابطة الصناعات الألمانية، سيغفريد روسفورم، على الحاجة الملحة لحكومة جديدة وفعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، لافتاً إلى أهمية دعم القطاعات الإنتاجية وتأمين مستقبل البلاد بنهج مستدام.من جانبه، أكّد رئيس المجلس التنفيذي لدويتشه بنك، كريستيان سفينيغ، أن ألمانيا لا تستطيع الانتظار، مشيراً إلى أن كل تأخير في الإصلاحات الاقتصادية سيكلف البلاد فترات أطول من النمو المفقود، مشدداً على ضرورة تشكيل حكومة تضمن إطاراً مستقراً وملائماً لتمويل الاستثمارات. (العربي الجديد)