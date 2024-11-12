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إقتصاد

أسواق الخليج تتراجع مع هبوط النفط.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
12-11-2024 | 10:59
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انخفضت أغلب أسواق الأسهم في منطقة الخليج عند الإغلاق، الثلاثاء، في ظل نزول أسعار النفط وتوخي المستثمرين الحذر قبيل بيانات اقتصادية أميركية وتصريحات لمسؤولين من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع.
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تراجع مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.5 بالمئة متأثرا بهبوط سهم مجموعة التيسير لتصنيع منتجات الألمنيوم 1.4 بالمئة وانخفاض سهم مصرف الراجحي 1.1 بالمئة.

ونزل مؤشر الطاقة السعودي 0.1 بالمئة.

كام هبط المؤشر القطري 1.4 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم بنك قطر الوطني 2.3 بالمئة وتراجع سهم شركة صناعات قطر للبتروكيماويات 3.3 بالمئة.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي 1.1 بالمئة بقيادة سهم شركة سالك لتحصيل رسوم المرور على الطرق السريعة الذي زاد 3.7 بالمئة، وسهم إعمار للتطوير الذي صعد 10.3 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة ارتفاع صافي الأرباح في تسعة أشهر.

وانخفض مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة.

ويترقب المستثمرون إشارات أخرى من بيانات التضخم الأميركية وتصريحات من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

ويتوقع المستثمرون فرصة نسبتها 87 بالمئة لأن يخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة في كانون الأول 25 نقطة أساس.

وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.1 بالمئة مع نزول سهم البنك التجاري الدولي 0.5 بالمئة.  (سكاي نيوز) 
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