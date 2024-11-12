لتصدير الغاز الطبيعي إلى الأسواق الدولية.. هذا ما ستقوم به روسيا

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أكد وزير الطاقة القبرصي، جورج باباناستاسيو، أن بلاده ستبدأ عمليات إنتاج الغاز الطبيعي خلال العام 2027، مشيرا إلى أن كبار المستثمرين في قبرص يركزون على الاستثمار في قطاع الطاقة.وأضاف باباناستاسيو في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" أن عدم توفر البنية التحتية اللازمة لعمليات إنتاج الغاز قد أثر بالفعل على موعد بدء استخراج الغاز في قبرص.وأوضح الوزير أن بلاده ستستخدم البنية التحتية في مصر بهدف تصدير الغاز الطبيعي من قبرص إلى الأسواق الدولية.ومن جهة أخرى، أكد الوزير أن الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط ليس لها تأثير ملموس لها على قبرص حتى الآن.وأوضح أن تكلفة مشروع الربط الكهربائي الكبير تبلغ 2 مليار يورو (نحو 2.12 مليار دولار). (سكاي نيوز)