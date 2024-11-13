"فيتنام أيرلاينز" بصدد شراء 50 طائرة

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قال الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الفيتنامية "فيتنام أيرلاينز" لي هونغ ها، إن الشركة تعتزم إطلاق مناقصة لشراء 50 طائرة ذات بدن ضيق خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث تتصدر بوينغ الأميركية لصناعة الطائرات قائمة الشركات المرشحة للفوز بالصفقة.وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، قال هونغ: "المناقصة مفتوحة للجميع، بوينغ أحد الخيارات، خيار جيّد لأنهم قدموا عرضا جيدا للغاية لنا"، مشيرا إلى أن طائرات شركة "كوميرشال أيركرافت كورب أوف تشاينا ليمتد" الصينية ستكون محل دراسة من جانب الشركة الفيتنامية. (سكاي نيوز)