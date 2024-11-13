Advertisement

إقتصاد

"فيتنام أيرلاينز" بصدد شراء 50 طائرة

Lebanon 24
13-11-2024 | 06:05
A-
A+
Doc-P-1277732-638671000181182929.jpg
Doc-P-1277732-638671000181182929.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الفيتنامية "فيتنام أيرلاينز" لي هونغ ها، إن الشركة تعتزم إطلاق مناقصة لشراء 50 طائرة ذات بدن ضيق خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث تتصدر بوينغ الأميركية لصناعة الطائرات قائمة الشركات المرشحة للفوز بالصفقة.
Advertisement

وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، قال هونغ: "المناقصة مفتوحة للجميع، بوينغ أحد الخيارات، خيار جيّد لأنهم قدموا عرضا جيدا للغاية  لنا"، مشيرا إلى أن طائرات شركة "كوميرشال أيركرافت كورب أوف تشاينا ليمتد" الصينية ستكون محل دراسة من جانب الشركة الفيتنامية. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
08:38 | 2024-11-13
07:10 | 2024-11-13
06:43 | 2024-11-13
02:19 | 2024-11-13
01:00 | 2024-11-13
00:09 | 2024-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24