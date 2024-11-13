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إقتصاد
تحذيرات من تراجع كبير في أسعار النفط العام المقبل.. إليكم ما توقعه المحللون
Lebanon 24
13-11-2024
|
23:00
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يتوقع المحللون هبوطا حادا في أسعار النفط العام القادم في حال تخلت مجموعة "أوبك+" عن قيود إنتاج النفط الحالية.
ويرى المحللون في شركة الأبحاث "أويل برايس إنفورميشن سيرفيس" (Oil Price Information Service) أن سعر برميل الذهب الأسود قد تنخفض إلى 30 - 40 دولارا للبرميل.
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ورغم التقديرات المتشائمة يتوقع محللو الشركة أن تختار مجموعة "أوبك+" التخلي عن تخفيضات إنتاج النفط بشكل تدريجي في العام 2025، بدلا من التخلي الفوري عن التخفيضات.
وأشاروا إلى وجود مخاوف أكبر حول أسعار النفط الخام في العام المقبل 2025 عما كان في السنوات السابقة. (روسيا اليوم)
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