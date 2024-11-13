تحذيرات من تراجع كبير في أسعار النفط العام المقبل.. إليكم ما توقعه المحللون

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ويرى المحللون في شركة الأبحاث "أويل برايس إنفورميشن سيرفيس" (Oil Price Information Service) أن سعر برميل الذهب الأسود قد تنخفض إلى 30 - 40 دولارا للبرميل.ورغم التقديرات المتشائمة يتوقع محللو الشركة أن تختار مجموعة "أوبك+" التخلي عن تخفيضات إنتاج النفط بشكل تدريجي في العام 2025، بدلا من التخلي الفوري عن التخفيضات.وأشاروا إلى وجود مخاوف أكبر حول أسعار النفط الخام في العام المقبل 2025 عما كان في السنوات السابقة. (روسيا اليوم)