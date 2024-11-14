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إقتصاد

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في عام

Lebanon 24
14-11-2024 | 09:52
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واصل الدولار الارتفاع، الخميس، ليتداول عند أعلى مستوى في عام مقابل عملات رئيسية ويتجه صوب تحقيق مكاسب لخامس يوم على التوالي بدعم من ارتفاع العوائد وفوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية.
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وارتفع الدولار إلى ما يزيد على 156 ينا للمرة الأولى منذ تموز. وتراجع اليورو لأدنى مستوياته منذ نوفمبر 2023 عند 1.05310 دولار كما هبط الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى له أمام الدولار في أربعة أشهر عند 1.2630 دولار.

ومن المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة وتشديد إجراءات الهجرة في ظل إدارة الرئيس المنتخب ترامب إلى زيادة التضخم، مما قد يؤدي إلى إبطاء دورة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.

وبلغ العائد القياسي لسندات الخزانة لأجل عشر سنوات 4.483 بالمئة اليوم الخميس، وهو أعلى مستوى له منذ تموز. (سكاي نيوز) 
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