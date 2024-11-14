الدولار يرتفع لأعلى مستوى في عام

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وارتفع الدولار إلى ما يزيد على 156 ينا للمرة الأولى منذ تموز. وتراجع اليورو لأدنى مستوياته منذ نوفمبر 2023 عند 1.05310 دولار كما هبط الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى له أمام الدولار في أربعة أشهر عند 1.2630 دولار.ومن المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة وتشديد إجراءات الهجرة في ظل إدارة الرئيس المنتخب ترامب إلى زيادة التضخم، مما قد يؤدي إلى إبطاء دورة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.وبلغ العائد القياسي لسندات الخزانة لأجل عشر سنوات 4.483 بالمئة اليوم الخميس، وهو أعلى مستوى له منذ تموز. (سكاي نيوز)