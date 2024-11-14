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إقتصاد

بريطانيا تعلن حظرا على مناجم الفحم الجديدة

Lebanon 24
14-11-2024 | 23:00
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أعلنت المملكة المتحدة الخميس، أنها ستقدم تشريعا لحظر مناجم الفحم الجديدة، في الوقت الذي تعزز الحكومة العمالية خططها لجعل بريطانيا رائدة في مجال الطاقة النظيفة.

وقالت الحكومة إنها ستكشف النقاب عن القانون الجديد لفرض قيود على تراخيص مناجم الفحم الجديدة "في أقرب وقت ممكن"، في ما وصفتها بأنها "خطوة حاسمة" لمعالجة تغير المناخ.
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يأتي ذلك بعد إغلاق آخر محطة كهرباء تعمل بالفحم في بريطانيا في تشرين الأول، مما جعل المملكة المتحدة أول دولة في مجموعة السبع تنهي اعتمادها على الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء.
 
وقالت الحكومة في بيان إن الفحم انتقل من توليد نحو 40 بالمئة من إمدادات الكهرباء في المملكة المتحدة في 2012 إلى صفر بالمئة حاليا. (سكاي نيوز)
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