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إقتصاد
بالأرقام.. إليكم كم أصبحت القيمة السوقية للعملات المشفرة
Lebanon 24
15-11-2024
|
01:04
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وصل إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى 3 تريليونات دولار، في زيادة قدرها 80% عن مستويات مطلع العام، حسبما أظهرت بيانات "كوين ماركت كاب".
العملة المشفرة الأكبر "بتكوين" وصلت قيمتها السوقية إلى نحو تريليون و795 مليار دولار، فيما وصلت قيمة إيثيريوم إلى 381 مليار دولار، وسولانا إلى 102 مليار دولار. وكانت العملات المشفرة تلقّت دفعةً في الأسواق خلال الأيام الماضية بعد فوز المرشح الجمهوري الداعم لها دونالد ترمب بالسباق الرئاسي الأميركي.
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يُذكر أن عملة "دوج كوين"، والتي يُعدُّ الملياردير إيلون ماسك المقرب من ترامب من أبرز داعميها، ارتفعت قيمتها السوقية بأكثر من 340% منذ بداية 2024. (بلومبرغ)
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