إيلون ماسك يُضيف "مايكروسوفت" لدعواه القضائية ضدّ "أوبن إيه آي"

وسع رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك دعواه القضائية ضد شركة "أوبن إيه.آي"، مطوّرة تطبيق "تشات جي.بي.تي"، مضيفا "مايكروسوف" أكبر داعم مالي للشركة الناشئة، كمدعى عليه.



كما أضاف للدعوى اتهامات بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار الاتحادية وغيرها من الاتهامات. (سكاي نيوز)

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