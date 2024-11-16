مصر.. ارتفاع معدل البطالة

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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر عن نتائج بحث القوى العاملة للربع الـ3 (تموز- أيلول) لعام 2024، حيث بلغ معدل البطالة 6.7٪ بارتفاع 0.2% عن الربع السابق.وسجل تقدير حجم قـوة العمـل 32.218 مليون فرد مقابل 31.423 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زيادة مقدارها 2.5% وقد بلغت قوة العمل في الحضر 14.190 مليون فرد بينما بلغت في الريف 18.028 مليون فرد ، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 26.432 مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 5.786 مليون فرد.ويرجع ذلك لارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار (694) ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق وارتفاع المتعطلين بمقدار (101) ألف متعطل مما أدى إلى ارتفاع قوة العمل بمقدار (795) ألف فرد.