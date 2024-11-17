Advertisement

إقتصاد

هل تتعرض بيتكوين لموجة جني أرباح قوية؟

Lebanon 24
17-11-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1279701-638674762496216905.jpg
Doc-P-1279701-638674762496216905.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
خسرت عملة بيتكوين جزءاً من سيطرتها على السوق من حيث القيمة السوقية، في حين ظهرت ارتفاعات على عملات أخرى مثل "سولانا" و"دوج كوين"، وهو ما قد ينذر بعملية جني أرباح قوية على بيتكوين، خاصة مع ثبات السعر عند حاجز الـ 90 ألف دولار.
Advertisement

وقال رئيس شركة "X -Pay" محمد عبد المطلب، إن اتجاه مؤشر بيتكوين، يعتمد على التحركات التي سيقدم عليها الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب.

وأضاف عبد المطلب، في مقابلة مع "العربية Business"، أن الكثير من تحركات العملات المشفرة الأخرى حصلت نتيجة قرارات سياسية أو اقتصادية كذلك.
وتابع: المستثمر المؤسسي الآن يتحرك في حالة من عدم اتضاح الرؤية، بالنسبة للعملات المشفرة، وبالتالي يحاول التحوط من أجل عدم التعرض للمخاطر.

يشار إلى أن العملات المشفرة بقيادة "بيتكوين" تمكنت خلال الأسبوع الأخير من تحقيق مكاسب إجمالية مجمعة بقيمة 446 مليار دولار، وذلك على خلفية الدعم المرتقب من "دونالد ترامب" خلال ولايته الرئاسية المقبلة.

وفي الوقت الحالي، ينصب تركيز السوق حول توقع ما إذا كان الدعم الذي قدمه فوز "ترامب" للعملات المشفرة سيستمر في دفع "بيتكوين" إلى مستوى 100 ألف دولار، أم ستشهد موجة من جني الأرباح بعد ارتفاعها إلى مستوى 93 ألف دولار في تعاملات الأربعاء الماضي.

وعلى خلفية المكاسب القياسية التي حققتها السوق خلال الأيام الماضية، تفاخر رئيس السلفادور، نجيب بوكيلي، برهانه على مستقبل سعر "بيتكوين"، بعدما حققت بلاده أرباحًا بقيمة 100 مليون دولار لحيازتها العملة المشفرة الأكبر من حيث القيمة السوقية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
01:30 | 2024-11-18
23:47 | 2024-11-17
04:30 | 2024-11-17
02:15 | 2024-11-17
23:00 | 2024-11-16
15:01 | 2024-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24