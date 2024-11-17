هل تتعرض بيتكوين لموجة جني أرباح قوية؟

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وقال رئيس شركة "X -Pay" محمد عبد المطلب، إن اتجاه مؤشر بيتكوين، يعتمد على التحركات التي سيقدم عليها الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب.



وأضاف عبد المطلب، في مقابلة مع "العربية Business"، أن الكثير من تحركات العملات المشفرة الأخرى حصلت نتيجة قرارات سياسية أو اقتصادية كذلك. خسرت عملة بيتكوين جزءاً من سيطرتها على السوق من حيث القيمة السوقية، في حين ظهرت ارتفاعات على عملات أخرى مثل "سولانا" و"دوج كوين"، وهو ما قد ينذر بعملية جني أرباح قوية على بيتكوين، خاصة مع ثبات السعر عند حاجز الـ 90 ألف دولار.وقال رئيس شركة "X -Pay" محمد عبد المطلب، إن اتجاه مؤشر بيتكوين، يعتمد على التحركات التي سيقدم عليها الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب.وأضاف عبد المطلب، في مقابلة مع "العربية Business"، أن الكثير من تحركات العملات المشفرة الأخرى حصلت نتيجة قرارات سياسية أو اقتصادية كذلك.

وتابع: المستثمر المؤسسي الآن يتحرك في حالة من عدم اتضاح الرؤية، بالنسبة للعملات المشفرة، وبالتالي يحاول التحوط من أجل عدم التعرض للمخاطر.



يشار إلى أن العملات المشفرة بقيادة "بيتكوين" تمكنت خلال الأسبوع الأخير من تحقيق مكاسب إجمالية مجمعة بقيمة 446 مليار دولار، وذلك على خلفية الدعم المرتقب من "دونالد ترامب" خلال ولايته الرئاسية المقبلة.



وفي الوقت الحالي، ينصب تركيز السوق حول توقع ما إذا كان الدعم الذي قدمه فوز "ترامب" للعملات المشفرة سيستمر في دفع "بيتكوين" إلى مستوى 100 ألف دولار، أم ستشهد موجة من جني الأرباح بعد ارتفاعها إلى مستوى 93 ألف دولار في تعاملات الأربعاء الماضي.



وعلى خلفية المكاسب القياسية التي حققتها السوق خلال الأيام الماضية، تفاخر رئيس السلفادور، نجيب بوكيلي، برهانه على مستقبل سعر "بيتكوين"، بعدما حققت بلاده أرباحًا بقيمة 100 مليون دولار لحيازتها العملة المشفرة الأكبر من حيث القيمة السوقية.