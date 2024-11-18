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إقتصاد

رقم قياسي.. إليكم كم بلغت قيمة صادرات المنتجات الزراعية المصرية

Lebanon 24
18-11-2024 | 23:00
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كشف وزير الزراعة المصري، شريف فاروق اليوم الإثنين أن "قطاع الزراعة المصري يسهم بنسبة أكثر من 15% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة في مصر"، مشيراً إلى أنّ "إجمالي الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة تخطى قيمة 9,2 مليار دولار، بما يعادل 460 مليار جنيه".
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وأوضح أن "حجم الصادرات الزراعية المصرية من المنتجات الطازجة بلغ حوالي 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4,1 مليار دولار بما يعادل 205 مليارات جنيه، علاوة على الصادرات من السلع الزراعية المصنعة والتي تبلغ قيمتها حوالي 5,1 مليار دولار بما يعادل 255 مليار جنيه".

وقال الوزير المصري إن" قطاع الزراعة يحظى بإهتمام كبير ودعم مستمر وغير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي على امتداد 11 عاما، وأن وزارة الزراعة تبذل جهودا كبيرة لتطوير وتعظيم دور هذا القطاع فى دعم الاقتصاد المصري بحكم مساهمته الملموسة في تعظيم الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة الصادرات الزراعية".

وشدد على أن "قطاع الزراعة يعد أحد دعائم التنمية الاقتصادية في مصر، وأن المرحلة الحالية تتطلب العمل على تطوير الممارسات التقليدية لتواكب عصر التكنولوجيا وتطبيقاتها في المجالات الزراعية، حيث تلعب التكنولوجيا الآن دور المحفز القوي للتغيير والتطوير". (روسيا اليوم) 
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