19
o
بيروت
21
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
11
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
1
o
بشري
13
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
أسعار الذهب تقفز لأعلى مستوى في أسبوع بدعم من تراجع الدولار
Lebanon 24
19-11-2024
|
00:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجلت أسعار الذهب، الثلاثاء، أعلى مستوى لها خلال أسبوع، مستفيدة من تراجع الدولار الأميركي، بينما تترقب الأسواق تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي للحصول على إشارات حول مستقبل أسعار الفائدة.
وشهد الدولار تراجعًا نتيجة عمليات جني الأرباح بعد المكاسب القوية التي حققها الأسبوع الماضي، مما ساهم في تعزيز جاذبية الذهب بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.
ويرى كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى "كابيتال.كوم"، إن التحركات الأخيرة في السوق يغلب عليها الطابع الفني بسبب وصول الدولار إلى ذروة شرائية.
Advertisement
وأثارت البيانات الاقتصادية القوية مخاوف بشأن ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيواصل خفض أسعار الفائدة بعد تخفيضات بلغت 75 نقطة أساس منذ ايلول.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"لم أعد احتمل نقل الخبر مجددا".. نجاة عائلة إعلامية لبنانية من الغارة التي استهدفت راس النبع (صورة)
Lebanon 24
"لم أعد احتمل نقل الخبر مجددا".. نجاة عائلة إعلامية لبنانية من الغارة التي استهدفت راس النبع (صورة)
03:35 | 2024-11-18
18/11/2024 03:35:36
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين للوسط الفني.. وفاة فنان معروف بعد صراع مع المرض
Lebanon 24
خبر حزين للوسط الفني.. وفاة فنان معروف بعد صراع مع المرض
08:59 | 2024-11-18
18/11/2024 08:59:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سيُعلن هوكشتاين وقف إطلاق النار غداً؟ صحيفة إسرائيلية تكشف
Lebanon 24
هل سيُعلن هوكشتاين وقف إطلاق النار غداً؟ صحيفة إسرائيلية تكشف
07:00 | 2024-11-18
18/11/2024 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أبرز المعطيات عن "غارة زقاق البلاط".. إليكم تفاصيلها
Lebanon 24
أبرز المعطيات عن "غارة زقاق البلاط".. إليكم تفاصيلها
13:06 | 2024-11-18
18/11/2024 01:06:19
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث المطار تابع...قليل من التضخيم يفرح قلب المتعطشين لهيبة الدولة
Lebanon 24
حادث المطار تابع...قليل من التضخيم يفرح قلب المتعطشين لهيبة الدولة
02:00 | 2024-11-18
18/11/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
01:00 | 2024-11-19
مع تزايد الحذر بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا.. أسعار النفط تتراجع
23:00 | 2024-11-18
رقم قياسي.. إليكم كم بلغت قيمة صادرات المنتجات الزراعية المصرية
16:00 | 2024-11-18
في أوكرانيا.. الناتج المحلي الإجمالي ينمو بنسبة 4.2% في 10 أشهر
15:50 | 2024-11-18
"أصحاب المولدات".. كيف يستفيدون خلال الحرب؟
14:00 | 2024-11-18
بعد انخفاضها.. أسعار الذهب ترتفع
09:46 | 2024-11-18
دولة عربية تبدأ ببناء مجمع استراتيجي ضخم في الصين
فيديو
لن تصدقوا ماذا فعل.. رحمة رياض تكشف غش مشترك في برنامج "اكس فاكتور" (فيديو)
Lebanon 24
لن تصدقوا ماذا فعل.. رحمة رياض تكشف غش مشترك في برنامج "اكس فاكتور" (فيديو)
23:20 | 2024-11-17
19/11/2024 08:54:03
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن مصير الحرب في لبنان وعن مطار بيروت (فيديو)
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن مصير الحرب في لبنان وعن مطار بيروت (فيديو)
23:40 | 2024-11-14
19/11/2024 08:54:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلانها عن افتتاح كازينو للرقص الشرقي.. رانيا يوسف تُثير الجدل مُجددا بإطلالة جريئة (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلانها عن افتتاح كازينو للرقص الشرقي.. رانيا يوسف تُثير الجدل مُجددا بإطلالة جريئة (فيديو)
01:00 | 2024-11-14
19/11/2024 08:54:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24