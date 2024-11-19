أسعار الذهب تقفز لأعلى مستوى في أسبوع بدعم من تراجع الدولار

سجلت أسعار الذهب، الثلاثاء، أعلى مستوى لها خلال أسبوع، مستفيدة من تراجع الدولار الأميركي، بينما تترقب الأسواق تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي للحصول على إشارات حول مستقبل أسعار الفائدة.



وشهد الدولار تراجعًا نتيجة عمليات جني الأرباح بعد المكاسب القوية التي حققها الأسبوع الماضي، مما ساهم في تعزيز جاذبية الذهب بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.



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وأثارت البيانات الاقتصادية القوية مخاوف بشأن ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيواصل خفض أسعار الفائدة بعد تخفيضات بلغت 75 نقطة أساس منذ ايلول. ويرى كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى "كابيتال.كوم"، إن التحركات الأخيرة في السوق يغلب عليها الطابع الفني بسبب وصول الدولار إلى ذروة شرائية.وأثارت البيانات الاقتصادية القوية مخاوف بشأن ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيواصل خفض أسعار الفائدة بعد تخفيضات بلغت 75 نقطة أساس منذ ايلول.