مع تزايد الحذر بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا.. أسعار النفط تتراجع

Advertisement

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد صعودها في اليوم السابق بسبب توقف الإنتاج في حقل يوهان سفيردروب النفطي بالنرويج لكن المستثمرين ظلوا حذرين وسط مخاوف من تصعيد محتمل في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.وبحلول الساعة 01:19 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت للتسليم في كانون الثاني سبعة سنتات أو 0.1% إلى 73.37 دولار للبرميل، بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي للتسليم في كانون الأول سبعة سنتات أيضا أو 0.1% إلى 69.23 دولار للبرميل.وتراجع عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر كانون الثاني الأكثر تداولا أربعة سنتات أو 0.1% إلى 69.21 دولار.