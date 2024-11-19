كم بلغ عدد المسافرين في مطار دبي خلال 9 أشهر؟

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استقبل مطار دبي الدولي 68.6 مليون مسافر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بزيادة بلغت 6.3 بالمئة مقارنة بالفترة عينها من 2023.واستقبل مطار دبي الدولي نحو 23.7 مليون مسافر خلال الربع الثالث من العام الجاري.كما شهد الربع الثالث تنامياً في عدد الرحلات الجوية، إذ تجاوزت 111.300 رحلة، ليصل إجمالي عدد الرحلات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 327.700 رحلة بزيادة 6.4 بالمئة على أساس سنوي. (سكاي نيوز)