أسعار الذهب ترتفع

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قفزت أسعار الذهب لتصل إلى أعلى مستوى في أسبوع، الثلاثاء، بدعم من تراجع العملة الخضراء من مستويات مرتفعة، سجلها الدولار في الآونة الأخيرة.ويأتي ذلك بينما تنتظر السوق تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي بحثا عن مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة الأميركية.وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 2634.78 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ 11 تشرين الثاني.وزادت الأسعار اثنين بالمئة أمس الاثنين لتتعافى من أدنى مستوى لها في شهرين.وصعدت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.9 بالمئة إلى 2638.70 دولار للأونصة. (سكاي نيوز)